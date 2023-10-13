У Куп'янському районі окупанти активно штурмують українські позиції, але ЗСУ контролюють ситуацію, - т.в.о. начальника РВА

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Дійсно у нас вже днів 5-6 йдуть активні штурмові дії з боку ворога і це здебільшого зосереджено на рівні населених пунктів Лиман Перший, Синьківка. Проте, інформація, яку маємо від наших ЗСУ, по тим напрямках наші хлопці доволі успішно стримують ці намагання ворога пробивати нашу оборону й нищать дуже багато техніки, танків й інших засобів", - зазначив він.

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Канашевич додав, що ситуація залишається контрольованою, тому він вважає, що станом на сьогодні особливих змін по лінії фронту, по тим населених пунктах, де ведуться бойові дії - немає.

Що відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку

Співзасновник DeepState Роман Погорілий сказав, що на Лимано-Куп'янському напрямку посилилися обстріли. Наразі росіяни набирають новий ударний кулак, обираючи точку наступу.

Як повідомлялося, 5 жовтня російська армія вдарила у кафе у селі Гроза Куп'янського району, внаслідок чого загинули 52 людини. Служба безпеки України шукає навідника.

Пізніше, 9 жовтня, стало відомо, що російські військові на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються компенсувати брак артилерії та наростити свої сили.

12 жовтня повідомлялося, що за даними начальника пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковника Івана Шевцова, російські військові активізували наступ на Куп’янському напрямку та використовують тактику "м’ясних штурмів".