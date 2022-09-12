У квартирі херсонської колаборантки-"ректорки" університету пролунав вибух, - ЗМІ
12 вересня у квартирі "ректорки"-колаборантки Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної прогримів вибух
Про це повідомило місцеве видання "Мост".
Зазначається, що у квартирі Томіліної спрацював вибуховий пристрій. Жінка була госпіталізована з важкими пораненнями, а її охоронець загинув.
Повідомлення про замах підтвердив і журналіст Костянтин Риженко.
Офіційні джерела та окупаційна влада міста наразі не коментують подію.
- 2 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. Цього ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.
- Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.
- Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.8
Купівля 39.8Продаж 40.73
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе