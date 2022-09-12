Про це повідомило місцеве видання "Мост".

Зазначається, що у квартирі Томіліної спрацював вибуховий пристрій. Жінка була госпіталізована з важкими пораненнями, а її охоронець загинув.

Повідомлення про замах підтвердив і журналіст Костянтин Риженко.

Офіційні джерела та окупаційна влада міста наразі не коментують подію.

2 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. Цього ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.

Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.