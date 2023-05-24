Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Лаосі є залишки радянської та російської техніки, - Огризко про візит Медвєдєва
Ексклюзив

У Лаосі є залишки радянської та російської техніки, - Огризко про візит Медвєдєва

24 травня, 2023 середа
14:18
Війна з Росією

Візит третього президента РФ Дмитра Медвєдєва до Лаосу може бути намаганням знайти залишки військової техніки та повернути її до РФ

 Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Щодо візиту цього персонажа (заступника голови Радбезу РФ Медвєдєва, - ред.). На мою думку, там йдеться про просту річ. У Лаосі ще залишилися залишки радянської та російської техніки, яку туди постачали впродовж останніх десятиліть. Мені здається, що зараз головна мета полягає в тому, щоб зібрати ці рештки, хоч частинами, хоч абияк і їх повернути до Росії. Коли знімають з постаментів старі танки і переробляють на нові - це вже свідчення, що ситуація є для російської армії критичною. Думаю, що йдеться самі про ці речі", - вважає він.

  • 23 травня Медвєдєв прибув з робочим візитом до Лаосу. Серед заявлених тем для обговорення були безпекові питання.
Росія
Дмитро Медведєв
зброя
Читайте також:
окупанти
23 травня, 2023 вiвторок
РФ приймає рішення про перекидання частини військ з фронту в Бєлгородську область, - ЗМІ
Дар'я Навальна
21 травня, 2023 неділя
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
росія мобілізація
23 травня, 2023 вiвторок
Путін оголосить загальну мобілізацію у РФ, - політичний експерт Ейдман
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.08
    Продаж 40.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
24 травня
15:14
Оновлено
Шахтар
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 28-го туру
15:09
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща оголосила про намір придбати підводні човни, які здатні нести крилаті ракети великої дальності
14:58
Дніпро-1 - Ворскла, УПЛ
УПЛ: "Дніпро-1" програв "Ворсклі" та втратив важливі очки у боротьбі за чемпіонство
14:39
Жорді Альба
"Барселона" вирішила розірвати контракт з переможцем Ліги чемпіонів
14:39
Netflix
Обмін паролями від акаунту Netflix відтепер стане платним
14:36
зерно
У РФ вигадали новий спосіб заманювати росіян на війну проти України
14:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:31
Ексклюзив
Корейський KF-16D
Пілоти вже літали на F-16 до війни: ветеран Гетьман вважає, що для навчання може вистачити двох місяців
14:23
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі
"Ніхто не вводив санкції під час нашої війни": прем'єр Грузії про відмову запроваджувати обмеження проти РФ
14:23
Оновлено
митрополит Епіфаній
Офіційно: ПЦУ переходить на новий календар - рішення Архієрейського собору
14:16
Окупанти, ЗАЕС
Окупанти б'ють співробітників ЗАЕС, які намагаються оглянути енергоблоки. Дехто з людей – у лікарні у важкому стані
14:09
OPINION
Ірина Цілик
Фільм про Бучу, зляпаний "по бистрячку", може хіба що нашкодити
14:02
Уран
Учені НАСА вперше зафіксували полярний циклон на Урані
13:59
головний біль
"Може стрибати артеріальний тиск": синоптик Наталка Діденко попередила українців про несприятливі погодні умови 25 травня
13:55
Дмитро Ярош
Ця війна може закінчитися доволі швидко. І ми маємо повернути кордони станом на 1991 рік, - Ярош
13:55
Девін Хейні
Хейні обізвав свого 91-річного промоутера через слова про бій з Ломаченком
13:47
Інтерсіті
Не курсував від початку повномасштабного вторгнення: Укрзалізниця повертає "Інтерсіті+" Київ - Дніпро - Запоріжжя
13:45
Олександр Онищенко
На Бахмутському напрямку загинув чемпіон України з боксу Олександр Онищенко
13:45
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Україна розслідує можливу причетність Білорусі до депортації дітей з окупованих територій
13:28
Білий дім
Водій вантажівки, який врізався в огорожу неподалік Білого дому, зізнався, що хотів вбити Байдена, - NBC
13:28
Нідерланди_ прапор
Нідерланди виділять на спільну закупівлю боєприпасів для України 260 млн євро
13:23
Укртатнафта
Укртатнафта переказала в бюджет понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених попередніми власниками
13:19
електроенергія
В Укренерго пояснили, чому тимчасово відмовилися від експорту електроенергії
13:11
Ракетоносій "калібрів"
РФ завела один із ракетоносіїв до пункту базування: ситуація в Чорному морі
13:07
Ексклюзив
путін
Ключова позиція Путіна - перемога не на фронті, а на виборах, - виконавчий директор Українського інституту майбутнього
13:05
Фуміо Кісіда
Японія не планує вступати в НАТО, - прем'єр Кішіда
12:54
Гаррі Поттер
ШІ згенерував персонажів "Гаррі Поттера" на службі в ЗСУ
12:45
Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили нарощування темпів власного виробництва боєприпасів
12:38
Росіяни повісили мешканця тимчасово окупованої Луганщини за його проукраїнську позицію, – ОВА
12:38
на фото: руйнування
Росіяни за добу обстріляли 10 регіонів України: є загиблі, серед поранених дитина
12:37
Сергій Лавров
Лавров планує відвідати в ПАР зустріч голів МЗС БРІКС
12:36
Ексклюзив
Мирослав Чех
Заява Володіна щодо Польщі підтверджує, що імперіалізм у РФ процвітає, - польський політик Чех
12:36
продукти пенсія
Більш ніж чверть росіян перейшли на харчування з городів, - опитування
12:28
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
В Авдіївці кілька місяців не можуть знайти останню дитину
12:27
винищувач F-16
Ігнат про винищувачі F-16: "Літати можна навчитись за тиждень. Основне – навчитися на ньому воювати"
12:27
Пресслужба Костянтина Жеваго звернулася до "Української Правди"
Пресслужба Костянтина Жеваго звернулася до "Української Правди" з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
12:08
OPINION
Ігор Попов
Коли в Україні мають пройти чергові парламентські та президентські вибори?
11:57
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес з головою міноборони України Олексієм Резніковим
Міністр оборони Британії Воллес прибув до Києва та зустрівся з Резніковим
11:56
Кримський міст
Окупанти вранці перекрили рух Кримським мостом і заявили про навчання
11:54
СБУ затримала організатора прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV