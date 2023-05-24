У Лаосі є залишки радянської та російської техніки, - Огризко про візит Медвєдєва
Візит третього президента РФ Дмитра Медвєдєва до Лаосу може бути намаганням знайти залишки військової техніки та повернути її до РФ
Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
"Щодо візиту цього персонажа (заступника голови Радбезу РФ Медвєдєва, - ред.). На мою думку, там йдеться про просту річ. У Лаосі ще залишилися залишки радянської та російської техніки, яку туди постачали впродовж останніх десятиліть. Мені здається, що зараз головна мета полягає в тому, щоб зібрати ці рештки, хоч частинами, хоч абияк і їх повернути до Росії. Коли знімають з постаментів старі танки і переробляють на нові - це вже свідчення, що ситуація є для російської армії критичною. Думаю, що йдеться самі про ці речі", - вважає він.
- 23 травня Медвєдєв прибув з робочим візитом до Лаосу. Серед заявлених тем для обговорення були безпекові питання.
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