У Латвії затримали понад 20 людей за використання символів, які прославляли агресію РФ
Поліція Латвії затримала більше 20 людей за використання символів, що прославляють військову агресію. Серед порушень - розміщення забороненої символіки та використання георгіївської стрічки
Про це інформує Радіо Свобода.
Зазначається, що загалом у Латвії травня за різні порушення було відкрито 38 адміністративних проваджень та чотири – кримінальних.
Найчастіші порушення - розміщення забороненої символіки, де раніше були радянські пам’ятники, а також використання георгіївської стрічки. П’ятьох затримали під час покладання квітів до місця, де раніше був пам’ятник радянським воїнам у Ризі. Ще одну людину - за покладання квітів у вигляді символу військової агресії Росії проти України до пам'ятника Свободи.
Кримінальну справу порушили за напис слів "З Днем Перемоги" в одному з районів Риги.
Латвійські правоохоронці раніше попереджали, що 9 травня поліція не виявлятиме толерантності до тих, хто цього дня прославляє військову агресію.
- Латвія заборонила символіку воєнної агресії Російської Федерації на законодавчому рівні, а в Естонії каратимуть за демонстрацію пропутінських символів та приєднання до збройних сил агресора.
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