Про це інформує Радіо Свобода.

Зазначається, що загалом у Латвії травня за різні порушення було відкрито 38 адміністративних проваджень та чотири – кримінальних.

Найчастіші порушення - розміщення забороненої символіки, де раніше були радянські пам’ятники, а також використання георгіївської стрічки. П’ятьох затримали під час покладання квітів до місця, де раніше був пам’ятник радянським воїнам у Ризі. Ще одну людину - за покладання квітів у вигляді символу військової агресії Росії проти України до пам'ятника Свободи.

Кримінальну справу порушили за напис слів "З Днем Перемоги" в одному з районів Риги.

Латвійські правоохоронці раніше попереджали, що 9 травня поліція не виявлятиме толерантності до тих, хто цього дня прославляє військову агресію.