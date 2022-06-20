У лісах під Ізюмом переховується дві сотні російських дезертирів

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

"У Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом, — йдеться у повідомленні. - Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні та злі, з пошкодженою технікою. Розселилися по селу для тимчасової реабілітації. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село втекли й переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів".



Натомість з куп‘янського напрямку через Борову, Піски-Радьківські й далі в бік Донецької області йдуть "свіжі" колони рашистів, — інформують зі селищної ради. "Такий же рух відбувається з Луганської області через Чернещину, Дружелюбівку на Лиман. Частина військ залишається у лісах поблизу села Піски-Радьківські".

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