У лісах під Ізюмом переховується дві сотні російських дезертирів
На Харківщині у лісі під Ізюмом переховуються майже 200 окупантів
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
"У Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом, — йдеться у повідомленні. - Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні та злі, з пошкодженою технікою. Розселилися по селу для тимчасової реабілітації. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село втекли й переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів".
Натомість з куп‘янського напрямку через Борову, Піски-Радьківські й далі в бік Донецької області йдуть "свіжі" колони рашистів, — інформують зі селищної ради. "Такий же рух відбувається з Луганської області через Чернещину, Дружелюбівку на Лиман. Частина військ залишається у лісах поблизу села Піски-Радьківські".
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