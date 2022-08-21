У Литві демонтують найбільший меморіал радянським військам
Самоврядування литовської столиці Вільнюса планує демонтувати радянські скульптури на цвинтарі Антакальніс у вересні
Про це повідомила литовська агенція DELFI.lt.
Як йдеться у повідомленні, самоврядування Вільнюса планує демонтувати радянські скульптури на цвинтарі Антакальніс у вересні.
"Після того, як буде прийнято рішення і скульптури будуть передані, їх демонтаж буде оперативно здійснено... Засідання ради призначено на 14 вересня", - повідомили у муніципалітеті.
За інформацією DELFI.lt, політики столичного муніципалітету одноголосно вирішили зняти 6 фігурних стел із сірого граніту, що зображують радянських воїнів Другої світової війни, на початку червня, до того, як їх викреслили з реєстру нерухомих культурних цінностей.
Також повідомляється, що від такої радянської спадщини відмовилися й інші муніципалітети.
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