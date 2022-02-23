У Литві пропонують виключити Росію із ПАРЄ
Спікерка литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен пропонує виключити Росію зі складу Парламентської асамблеї Ради Європи
Про це повідомляє Delfi.
За словами спікерки парламенту, порушивши територіальну цілісність України та принцип верховенства права, Росія грубо порушила Статут Ради Європи.
"Закликаю Парламентську асамблею Ради Європи та Раду міністрів вжити спільних дій щодо припинення членства Росії в Раді Європи", - заявила Чміліте-Нільсен.
Вона підкреслила, що Москві необхідно дати зрозуміти, що Росії у тому вигляді, як вона є, немає місця в організаціях, які захищають демократію.
"Оголосивши про визнання "ДНР" та "ЛНР", (Росія, - ред.) вкотре порушила територіальну цілісність та суверенітет України, міжнародне право та Мінські угоди", - наголосила голова парламенту.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР".
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