У Литві пропонують виключити Росію із ПАРЄ

Про це повідомляє Delfi.



За словами спікерки парламенту, порушивши територіальну цілісність України та принцип верховенства права, Росія грубо порушила Статут Ради Європи.



"Закликаю Парламентську асамблею Ради Європи та Раду міністрів вжити спільних дій щодо припинення членства Росії в Раді Європи", - заявила Чміліте-Нільсен.



Вона підкреслила, що Москві необхідно дати зрозуміти, що Росії у тому вигляді, як вона є, немає місця в організаціях, які захищають демократію.



"Оголосивши про визнання "ДНР" та "ЛНР", (Росія, - ред.) вкотре порушила територіальну цілісність та суверенітет України, міжнародне право та Мінські угоди", - наголосила голова парламенту.

