У Литві зріс рівень злочинності, серед жертв - українські біженці

Про це пише LRT з посиланням на дані головного комісара поліції.

"Близько 50 українців стали жертвами різних злочинів. Переважна більшість українців стала мішенню шахраїв, зокрема побутових, електронних та телефонних. Ми спостерігаємо тенденцію нападу злочинців на українських біженців", – сказав очільник поліції Ренатас Пожела.

За даними поліції, у першому кварталі 2022 року зафіксували 11 900 злочинів, що на 18,4% більше, ніж минулого року.

За словами очільника поліції, 26 українців також підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень, таких як дорожньо-транспортні пригоди, крадіжки та насильницькі злочини.

5 травня у Литві працевлаштувався кожен третій з 28 тис. працездатних українських біженців.

Станом на 26 квітня загальна кількість українських біженців, зареєстрованих у Литві, зросла до 48 800, серед них майже 19 900 неповнолітні.

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