У Лізі чемпіонів не можу вболівати проти своєї команди, - Суркіс здивував фанатів підтримкою "Шахтаря"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".



Брати Суркіси дивились матч на стадіоні у Монако. Вболівальники у мережі здивувались підтримкою "Шахтаря" від власників "Динамо".



"А за кого я можу бути? Звичайно, за "Шахтар". У міжнародних іграх неможливо вболівати проти своєї команди", - сказав Ігор Суркіс.



У першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв "Монако" на виїзді (1:0). Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.



17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".

В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"

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