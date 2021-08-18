У Лізі чемпіонів не можу вболівати проти своєї команди, - Суркіс здивував фанатів підтримкою "Шахтаря"
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що у матчі Ліги чемпіонів "Монако" - "Шахтар" вболівав за донецький клуб
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".
Брати Суркіси дивились матч на стадіоні у Монако. Вболівальники у мережі здивувались підтримкою "Шахтаря" від власників "Динамо".
"А за кого я можу бути? Звичайно, за "Шахтар". У міжнародних іграх неможливо вболівати проти своєї команди", - сказав Ігор Суркіс.
У першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв "Монако" на виїзді (1:0). Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.
- 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".
- В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.49
- Актуальне
- Важливе