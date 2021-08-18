Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт У Лізі чемпіонів не можу вболівати проти своєї команди, - Суркіс здивував фанатів підтримкою "Шахтаря"

У Лізі чемпіонів не можу вболівати проти своєї команди, - Суркіс здивував фанатів підтримкою "Шахтаря"

18 серпня, 2021 середа
18:23
Спорт Ігор Суркіс

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що у матчі Ліги чемпіонів "Монако" - "Шахтар" вболівав за донецький клуб

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".

Брати Суркіси дивились матч на стадіоні у Монако. Вболівальники у мережі здивувались підтримкою "Шахтаря" від власників "Динамо".

"А за кого я можу бути? Звичайно, за "Шахтар". У міжнародних іграх неможливо вболівати проти своєї команди", - сказав Ігор Суркіс.

У першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв "Монако" на виїзді (1:0). Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Динамо
Шахтар
Ліга чемпіонів
Ігор Суркіс
Монако
брати Суркіси
Читайте також:
Амрулла Салех
17 серпня, 2021 вiвторок
Афганістан: віцепрезидент заявив, що бере владу та продовжує боротьбу з талібами на тлі зупинки допомоги від НАТО
Проєкт "Стіна"
16 серпня, 2021 понедiлок
Втрата безвізу і міжнародної підтримки, продовження війни, занепад економіки: вчені оцінили безпекові загрози для України до 2030 року
Афганистан
Автор Віталій Портников
16 серпня, 2021 понедiлок
Віталій Портников: Секрет - у громадському запиті
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.82
  • EUR
    Купівля 31.1
    Продаж 31.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
18 серпня
20:40
Ексклюзив
Питання, які ви підіймаєте є 100-відсотковим припущенням, - Чернишов про можливе призначення очільником КМДА
20:40
Режим Лукашенка визнав телеграм-канал "Загони національної самооборони Білорусі" терористичною організацією
20:08
Музей історії України отримає до Дня Незалежності сокиру з тризубом Х—ХІІІ століть
20:05
Олександр Петраков
Петраков довикликав у збірну України ще одного футболіста
19:58
Узбекистан відкрив наметове містечко для біженців з Афганістану. ФОТОФАКТ
19:49
Під Печерським судом в Києві — акція на підтримку директора заводу "Кузня на Рибальському"
19:45
Олександр Усик
Усик - Джошуа: у мережі з'явився ефектний промо-ролик супербою українця. Відео
19:42
Репетиція параду
"Над містом літають бойові літаки, а волосся стає дибки": соцмережі про репетицію параду до Дня Незалежності
19:20
Андрій Шевченко
Шевченко відреагував на призначення нового тренера збірної України
19:10
карантин
Нова Зеландія оголосила карантин після одного випадку COVID-19
18:57
Віталій Кім
Голова Миколаївської ОДА назвав війну на Донбасі "громадянською"
18:44
Через розкрадання на реконструкції школи: у Києві комунальникам оголосили підозри
18:28
ОАЕ дали притулок президенту-втікачу з Афганістана
18:20
Екссекретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП на мотоциклі
18:17
Ігор Коломойський
Виведення $600 млн: ПриватБанк через газету "Голос України" вручив Коломойському ізраїльський позов
17:55
Окупанти на Донбасі тримають поза межами лінії відведення "Гради", "Гвоздики" і танки
17:55
комендантська
У місті на Тернопільщині для неповнолітніх запровадили комендантську годину
17:53
бойова машина БРЕМ-4РМ
У параді до Дня Незалежності вперше візьме участь бойова машина БРЕМ-4РМ
17:51
Роналду викидає футболку "Ювентуса"
Роналду різко відреагував на інформацію про повернення в "Реал"
17:48
"Кіновернісаж просто неба" оголосив програму до Дня Незалежності
17:32
таліби
В Джелалабаді громадяни під час протесту спустили прапор талібів: щонайменше один вбитий
17:29
Наталка Діденко
Прохолодне повітря та дощі: прогноз погоди на 19 серпня від Наталки Діденко
17:25
На Одещині СБУ затримала військовослужбовця, який вимагав у підлеглих 50% відкату за премії
17:10
Намагались провезти тютюн та електронні сигарети на понад 2 млн грн: СБУ викрила контрабандистів
17:04
Генконсул Туркменістану провів зустріч з талібами: "відносини мають братерський характер"
17:03
Верховна Рада
Рада розгляне затвердження Великого герба 24 серпня
16:45
парад до Дня Незалежності
Репетиція параду до Дня Незалежності: Київ скували затори
16:29
Білоруські прикордонники витісняють мігрантів в Литву
Білоруські прикордонники щитами витісняли мігрантів через литовський кордон. ВІДЕО
16:21
Українці зможуть змінити місце реєстрації через "Дію" без візиту до військомату, - Федоров
16:14
PR
ПЛР-тести
Я їду додому: як швидко знятися з самоізоляції
16:13
КМДА звинуватила організаторів концерту на День Незалежності у встановленні сцени на братській могилі, вони заперечують
16:05
У Харкові відкрили ще один центр масової вакцинації
16:00
Ощадбанк
Ощадбанк отримав дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів у київському готелі
15:59
В Молдові створили нову проросійську партію "Наші"
15:53
FlyOne
Молдовський лоукостер FlyOne заходить в Україну: куди літатимуть
15:52
хасид
Святкування Рош га-Шана: поліція очікує, що до Умані приїдуть 50 тис. хасидів
15:40
хабар
На Прикарпатті підполковник за $1300 допомагав ухилитися від призову
15:40
школа карантин
Аби продовжити курортний сезон: на Одещині планують перенести початок навчального року
15:25
На Луганщині внаслідок обстрілу поранено місцеву мешканку
15:24
COVID
Спалах коронавірусу в одеському таборі: у 33 дітей попередньо підтвердили "Дельта"-штам
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV