Окупанти на Луганщині "засудили" співробітника місії ОБСЄ до 13 років колонії

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на медіаресурси окупантів.

Шабанова звинуватили у "держзраді" та роботі на Центральне розвідувальне управління США. Окупанти стверджують, що він сам "зізнався" у скоєному.

Дмитро Шабанов - один з трьох заарештованих співробітників місії ОБСЄ, яких терористи "ЛНР" тримають під вартою. ОБСЄ у липні заявила, що звинувачення проти Шабанова сфабриковане.

На початку повномасштабного вторгнення ОБСЄ розпочала евакуацію своїх співробітників з України. Остання група покинула Україну 7 березня.

10 квітня на підконтрольній "ЛНР" і "ДНР" території загарбники заборонили діяльність ОБСЄ та зажадали від працівників організації виїхати з окупованих районів до 30 квітня. 24 квітня окупанти заарештували частину працівників місії ОБСЄ.

26 липня виконувачка обов’язків голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Ґраве засудила переслідування місцевих членів місії, до яких відноситься і Шабанов.

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