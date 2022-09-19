Окупанти на Луганщині "засудили" співробітника місії ОБСЄ до 13 років колонії
"Верховний суд" терористичної "ЛНР" засудив до 13 років колонії співробітника місії ОБСЄ, громадянина України Дмитра Шабанова
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на медіаресурси окупантів.
Шабанова звинуватили у "держзраді" та роботі на Центральне розвідувальне управління США. Окупанти стверджують, що він сам "зізнався" у скоєному.
Дмитро Шабанов - один з трьох заарештованих співробітників місії ОБСЄ, яких терористи "ЛНР" тримають під вартою. ОБСЄ у липні заявила, що звинувачення проти Шабанова сфабриковане.
- На початку повномасштабного вторгнення ОБСЄ розпочала евакуацію своїх співробітників з України. Остання група покинула Україну 7 березня.
- 10 квітня на підконтрольній "ЛНР" і "ДНР" території загарбники заборонили діяльність ОБСЄ та зажадали від працівників організації виїхати з окупованих районів до 30 квітня. 24 квітня окупанти заарештували частину працівників місії ОБСЄ.
- 26 липня виконувачка обов’язків голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Ґраве засудила переслідування місцевих членів місії, до яких відноситься і Шабанов.
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