Остання група місії ОБСЄ залишає Україну
Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено.
Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, інформує Еспресо.TV
"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що продовжується переміщення членів Місії, які раніше були розміщені в Краматорську та Сєвєродонецьку, від'їзд групи, яка була у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки.
- Нагадаємо, ОБСЄ ухвалила рішення евакуювати усіх членів СММ ще на початку бойових дій.
- 3 березня у Харкові під час обстрілу загинула співробітниця ОБСЄ.
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