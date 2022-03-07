Остання група місії ОБСЄ залишає Україну

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, інформує Еспресо.TV

"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що продовжується переміщення членів Місії, які раніше були розміщені в Краматорську та Сєвєродонецьку, від'їзд групи, яка була у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, ОБСЄ ухвалила рішення евакуювати усіх членів СММ ще на початку бойових дій.

3 березня у Харкові під час обстрілу загинула співробітниця ОБСЄ.

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