"Вимагаємо негайного звільнення наших співробітників". В ОБСЄ нагадали про незаконне затримання членів місії на Донбасі
Виконувачка обов’язків голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Ґраве у понеділок засудила переслідування місцевих членів Місії, зокрема позбавлених свободи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей
Про це йдеться у заяві Ґраве.
"Я найрішучіше засуджую необґрунтовані заяви та сфабриковані звинувачення проти наших місцевих членів Місії, а також вимагаю негайного звільнення наших співробітників, позбавлених свободи в непідконтрольних урядові районах, у Донецьку та Луганську. Вони виконували свої обов’язки на найвищому рівні професіоналізму, відданості та неупередженості, надаючи об’єктивну інформацію, украй важливу для безпекової та гуманітарної ситуації в Україні", – зазначила виконувачка обов’язків голови СММ ОБСЄ.
Вона додала, що ОБСЄ робила і робитиме кроки щодо залучення всіх можливих каналів для забезпечення дотримання привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх посадових осіб ОБСЄ.
- Від початку широкомасштабного вторгнення Росії, ОБСЄ почала евакуацію членів своєї місії з України. 3 березня співробітниця місії загинула в Харкові під час російського обстрілу. 7 березня було повідомлено, що остання група місії ОБСЄ залишає Україну.
- 10 квітня в "ДНР" заборонили спецмісію ОБСЄ та поставили вимогу усім членам залишити територію псевдо республіки до 30 квітня. 24 квітня в окупованих Донецьку та Луганську захопили працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 29 квітня ОБСЄ закрила моніторингову місію в Україні. 31 травня одного із захоплених окупантами працівників ОБСЄ звільнили з полону.
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