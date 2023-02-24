У Лондоні відбувся марш на підтримку України в річницю повномасштабного вторгнення РФ. Фото
У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Лондоні відбувся масштабний антивоєнний марш
Про це повідомляє Еспресо.
Марш розпочався біля пам’ятника Володимиру Великому поблизу Холланд парку та Посольства України. До нього долучилися сотні людей, зокрема українські біженці, які нині вимушено перебувають у Великій Британії, представники діаспори, а також усі охочі.
Учасники ходи вирушили до російського посольства в Лондоні, аби нагадати світу, хто є терористом. У руках вони тримали синьо-жовті прапори та плакати з написами "365 днів геноциду", "365 днів боротьби", "365 днів руйнування міст", "Україна переможе", "Росія – країна-терорист" тощо.
Фото Вікторії Руденко
- У річницю вторгнення РФ відбулися акції та мітинги на підтримку України у 30 країнах світу. Напередодні багато відомих будівель у європейських країнах і в усьому світі підсвітили кольорами українського прапора. У Великій Британії на знак солідарності з Україною оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання
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