Про це повідомляє Еспресо.

Марш розпочався біля пам’ятника Володимиру Великому поблизу Холланд парку та Посольства України. До нього долучилися сотні людей, зокрема українські біженці, які нині вимушено перебувають у Великій Британії, представники діаспори, а також усі охочі.

Учасники ходи вирушили до російського посольства в Лондоні, аби нагадати світу, хто є терористом. У руках вони тримали синьо-жовті прапори та плакати з написами "365 днів геноциду", "365 днів боротьби", "365 днів руйнування міст", "Україна переможе", "Росія – країна-терорист" тощо.

Фото Вікторії Руденко