У Великій Британії оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання 24 лютого

Про це повідомили у британському уряді.

Загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться у п’ятницю, 24 лютого, об 11:00 (о 13:00 за київським часом). Прем'єр-міністр Ріші Сунак долучиться до неї у своїй резиденції на Даунінг-стріт.

"Цей національний момент роздумів дасть громадськості Великої Британії можливість віддати належне мужності українського народу та продемонструвати непохитну солідарність Великої Британії з країною", – йдеться в повідомленні.

Уряд закликав долучатися до хвилини мовчання окремих осіб та організації по всій країні, нагадавши, що з початку війни тисячі українців загинули, захищаючи свою свободу від жахливого нападу Росії, а ще мільйони були вимушені залишити свої домівки. Зокрема, 114 400 українців знайшли притулок у Великій Британії за схемою Homes for Ukraine.

"Наближаючись до річниці варварського та жахливого вторгнення Росії в Україну, ми як нація віддаємо належне неймовірній хоробрості та стійкості українського народу. Невиправданий напад Росії знову приніс війну та руйнування на наш континент, змусив мільйони залишити свої домівки та приніс тяжке горе в сім’ї по всій Україні та в Росії. Я неймовірно пишаюся реакцією Сполученого Королівства, і впродовж минулого року британська громадськість продемонструвала свою справжню щедрість духу та незмінну віру у свободу", – зазначив Ріші Сунак.