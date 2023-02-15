У Великій Британії оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання 24 лютого
У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україні у Великій Британії оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання
Про це повідомили у британському уряді.
Загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться у п’ятницю, 24 лютого, об 11:00 (о 13:00 за київським часом). Прем'єр-міністр Ріші Сунак долучиться до неї у своїй резиденції на Даунінг-стріт.
"Цей національний момент роздумів дасть громадськості Великої Британії можливість віддати належне мужності українського народу та продемонструвати непохитну солідарність Великої Британії з країною", – йдеться в повідомленні.
Уряд закликав долучатися до хвилини мовчання окремих осіб та організації по всій країні, нагадавши, що з початку війни тисячі українців загинули, захищаючи свою свободу від жахливого нападу Росії, а ще мільйони були вимушені залишити свої домівки. Зокрема, 114 400 українців знайшли притулок у Великій Британії за схемою Homes for Ukraine.
"Наближаючись до річниці варварського та жахливого вторгнення Росії в Україну, ми як нація віддаємо належне неймовірній хоробрості та стійкості українського народу. Невиправданий напад Росії знову приніс війну та руйнування на наш континент, змусив мільйони залишити свої домівки та приніс тяжке горе в сім’ї по всій Україні та в Росії. Я неймовірно пишаюся реакцією Сполученого Королівства, і впродовж минулого року британська громадськість продемонструвала свою справжню щедрість духу та незмінну віру у свободу", – зазначив Ріші Сунак.
- Президент України Володимир Зеленський 8 лютого відвідав Велику Британію. Він зустрівся з прем’єром Сунаком, королем Чарльзом ІІІ, українськими військовими, а також виступив у британському парламенті.
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