У Лондоні закрились дві єврейські школи через збільшення кількості антисемітських інцидентів у світі

Про це повідомляє Reuters.

Кількість випадків антисемітизму різко зросла в усьому світі після нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня і подальшої війни з ісламістським угрупованням, розпочатої Ізраїлем у секторі Газа.

"Це найстрашніший час бути євреєм з часів Другої світової війни. У нас і раніше були проблеми, але так погано ще ніколи не було за все моє життя", - сказав 62-річний Ентоні Адлер, виступаючи біля синагоги, куди він прийшов помолитися в Голдерс-Грін, лондонському районі з великою єврейською громадою.

Адлер, який керує трьома єврейськими школами, тимчасово закрив дві з них після через побоювання нападів на учнів і посилив охорону в усіх трьох.

"Найбільший страх полягає в тому, що може статися випадковий напад на нашу громаду, на наші сім'ї та наших дітей", - додав він.

Кількість антисемітських інцидентів у країнах, де є дані від поліції або громадських організацій, включаючи США, Великобританію, Францію, Німеччину та Південну Африку зросла на кілька сотень відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Більшість інцидентів полягають у словесних образах, образах чи погрозах в Інтернеті, графіті та псуванні єврейської власності, бізнесу чи місць релігійного значення, але фізичні напади становлять значну частку.