У Лондоні закрились дві єврейські школи через збільшення кількості антисемітських інцидентів у світі
Кількість випадків антисемітизму зростає в усьому світі після конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. У Лондоні закрились дві єврейські школи через побоювання нападів на учнів
Про це повідомляє Reuters.
Кількість випадків антисемітизму різко зросла в усьому світі після нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня і подальшої війни з ісламістським угрупованням, розпочатої Ізраїлем у секторі Газа.
"Це найстрашніший час бути євреєм з часів Другої світової війни. У нас і раніше були проблеми, але так погано ще ніколи не було за все моє життя", - сказав 62-річний Ентоні Адлер, виступаючи біля синагоги, куди він прийшов помолитися в Голдерс-Грін, лондонському районі з великою єврейською громадою.
Адлер, який керує трьома єврейськими школами, тимчасово закрив дві з них після через побоювання нападів на учнів і посилив охорону в усіх трьох.
"Найбільший страх полягає в тому, що може статися випадковий напад на нашу громаду, на наші сім'ї та наших дітей", - додав він.
Кількість антисемітських інцидентів у країнах, де є дані від поліції або громадських організацій, включаючи США, Великобританію, Францію, Німеччину та Південну Африку зросла на кілька сотень відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Більшість інцидентів полягають у словесних образах, образах чи погрозах в Інтернеті, графіті та псуванні єврейської власності, бізнесу чи місць релігійного значення, але фізичні напади становлять значну частку.
- У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестують проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандують гасла на підтримку Палестини.
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