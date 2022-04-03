У Луганській області відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тис. мешканців
У Луганській області локалізували ділянку пошкодженого магістрального газопроводу та відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тис. мешканців
Про це повідомляє офіційний Facebook-профіль Оператора ГТС України.
"Фахівці Оператора ГТС України локалізували ділянку пошкодженого магістрального газопроводу у Луганській області та відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тис. мешканців Луганщини. Газопровід було пошкоджено ворожим обстрілом 1 квітня. Через це декілька газорозподільних станцій були повністю зупинені. Ще низка населених пунктів отримували газ за тимчасовою схемою "з балону", - йдеться у заяві.
Відзначається, що ситуація з газопостачанням мешканців Луганщини через бойові залишається складною.
"Ситуація з газопостачанням мешканців Луганщини через бойові залишається складною, частина регіону - без газопостачання внаслідок пошкодження магістрального газогону. Однак фахівці Оператора ГТС України продовжують робити все можливе, щоб забезпечити надійну роботу газотранспортної системи та відновити подачу газу мешканцям Луганщини", - повідомив Оператор ГТС України.
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