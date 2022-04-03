У Луганській області відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тис. мешканців

Про це повідомляє офіційний Facebook-профіль Оператора ГТС України.



"Фахівці Оператора ГТС України локалізували ділянку пошкодженого магістрального газопроводу у Луганській області та відновили нормальний режим газопостачання для понад 100 тис. мешканців Луганщини. Газопровід було пошкоджено ворожим обстрілом 1 квітня. Через це декілька газорозподільних станцій були повністю зупинені. Ще низка населених пунктів отримували газ за тимчасовою схемою "з балону", - йдеться у заяві.



Відзначається, що ситуація з газопостачанням мешканців Луганщини через бойові залишається складною.



"Ситуація з газопостачанням мешканців Луганщини через бойові залишається складною, частина регіону - без газопостачання внаслідок пошкодження магістрального газогону. Однак фахівці Оператора ГТС України продовжують робити все можливе, щоб забезпечити надійну роботу газотранспортної системи та відновити подачу газу мешканцям Луганщини", - повідомив Оператор ГТС України.





30 березня Сергій Гайдай заявив, що на підконтрольній українському уряду частині Луганщини внаслідок бойових дій зруйновані майже всі комунікації, а їхній ремонт неможливий через сильні пошкодження.

2 квітня російські окупанти під Сєвєродонецьком перебили газогін діаметром 500 мм та залишили майже всю Луганську область без газопостачання.

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