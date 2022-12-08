У Луганську легкоатлетичний манеж окупанти забирають під шпиталь, - журналіст Гармаш

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Маю свіжу інформацію, яку мені надали 6 грудня, що у Луганську зараз легкоатлетичний манеж, спеціалізований заклад для певних заходів, окупанти забирають у спортсменів та дітей, щоб віддати під шпиталь. Відповідно, у людей виникає питання, що відбувається на фронті, якщо такі споруди віддаються для поранених і скільки ж там поранених. Ситуація по районах є різною, і залежить від наближення населеного пункту до лінії фронту та як давно територія знаходиться під окупацією, але ніде зараз неспокійно", - розказав журналіст.



Сергій Гармаш додав, що багато понаїхало росіян у Донецьк та Луганськ, відповідно, приїжджаючи туди, вони забирають робочі місця у місцевих мешканців.



"До того ж росіянам платять набагато більшу зарплату, ніж вони могли отримувати у Москві, тому що це відрядження у небезпечний регіон. При такій високій заробітній платні вони й витрачають там багато грошей, що впливає на зріст цін значною мірою. У Луганську зараз ціни по багатьох позиціях вище, ніж у Москві. Відповідно, місцеві, не маючи робочих місць, залишаються відкинутими від нормального життя, бо їм немає навіть з чим йти до магазину при тих цінах", - пояснив Гармаш.

27 листопада у Генштабі розповіли, що лікарні Луганщини переповнені пораненими окупантами настільки, що росіяни вимушені евакуювати постраждалих у Луганськ

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 87 тис. окупантів.

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