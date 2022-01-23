У Луцьку дівчину зі смартфоном вбило струмом у ванній, - ЗМІ

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел, передає Еспресо.TV.



Відомо, що трагедія сталася вчора, 22 січня, у одній із багатоповерхівок міста.



За попередньою інформацією, дівчина користувалася мобільним телефоном, приймаючи ванну. Її вдарило струмом.



Обставини встановлюють правоохоронці.



"Нагалошуємо, що заборонено користуватися електричними приладами у ванній кімнаті, торкатись проводів та приладів мокрими руками. Достатньо трохи намокнути, як струм одразу пройде через усе тіло. Дорослі, наголосіть про це своїм дітям!", - пише видання.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb