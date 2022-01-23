У Луцьку дівчину зі смартфоном вбило струмом у ванній, - ЗМІ
У Луцьку від ураження струмом загинула дівчина приблизно 20-річного віку
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел, передає Еспресо.TV.
Відомо, що трагедія сталася вчора, 22 січня, у одній із багатоповерхівок міста.
За попередньою інформацією, дівчина користувалася мобільним телефоном, приймаючи ванну. Її вдарило струмом.
Обставини встановлюють правоохоронці.
"Нагалошуємо, що заборонено користуватися електричними приладами у ванній кімнаті, торкатись проводів та приладів мокрими руками. Достатньо трохи намокнути, як струм одразу пройде через усе тіло. Дорослі, наголосіть про це своїм дітям!", - пише видання.
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