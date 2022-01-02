У Луцьку померла жінка, яку на пішохідному переході збив підліток
У Луцьку в лікарні померла жінка, яку на пішохідному переході 12 грудня 2021 року збив на авто неповнолітній
Про це повідомляють Волинські новини.
39-річна жінка, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході, померла в лікарні.
Інформацію про смерть жінки підтвердив завідувач реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павло Гащишин.
Жінка померла сьогодні, 2 січня, близько 7 години ранку. У померлої залишилося двоє маленьких дітей.
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Нагадаємо, 12 грудня у Луцьку неповнолітній водій легковика, тікаючи від патрульної поліції, в'їхав у натовп на пішохідному переході.
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