У Луцьку відновлять джазовий фестиваль
28 серпня у Луцькому замку після тривалої перерви відбудеться XIV Міжнародний джазовий фестиваль "Art Jazz Cooperation-2021"
Про це йдеться на сторінці Луцького джазового клубу, передає Еспресо.TV.
Фестиваль триватиме один день, впродовж якого пройдуть три концертні програми, професійний майстер-клас, вініловий ді-джей сет, і феєричний джем-сейшн за участю як безпосередньо присутніх на фестивальній сцені музикантів, так і дистанційно.
"Можна стверджувати, що цьогорічний "Art Jazz Cooperation-2021" - фестиваль прем‛єр не лише для глядачів, але й для самих учасників, програма виступу яких формувалась спеціально до "Art Jazz Cooperation-2021", - йдеться у повідомленні.
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