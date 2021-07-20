У Луцьку затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини і дочки

Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.



Як відомо, у квартирі поліцейські виявили тіла двох жінок – 56 та 22 років



"Повідомлення про вбивство в Луцьку надійшло до поліції сьогодні о 7:15: заявниця розповіла, що її 62-річний сусід убив дружину та дочку. За лічені хвилини на місце події прибули патрульні поліцейські, які затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. У квартирі вони виявили тіла двох жінок - 56 і 22 років", - йдеться у повідомленні.



У ньому наголошується, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину встановлюють.



"Вирішують питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу й оголошення підозри", - наголошують у поліції.

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