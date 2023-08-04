У Малиновського проблеми. Українець може піти з "Марселя", - L’Equipe

Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування з боку керівництва.

"Всього після пів року в "Марселі" Руслан Малиновський вже може "пакувати валізи", - пише видання.

Цього літа "Марсель" зіграв три товариських матчі - Малиновський не грав у жодному з них. Схоже, що українець справді близький до того, щоб покинути Франції.

Відомо, що до Малиновського є інтерес з Італії. 30-річним півзахисником цікавляться декілька клубів Серії А.

Руслан Малиновський у "Марселі"

Футболіст збірної України приєднався до "Марселя" в січні цього року. На рахунку Руслана Малиновського 23 матчі, 2 голи та 1 асист за французький клуб.