У Малиновського проблеми. Українець може піти з "Марселя", - L’Equipe
Український футболіст Руслан Малиновський може покинути французький "Марсель" вже цього літа
Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією джерела, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування з боку керівництва.
"Всього після пів року в "Марселі" Руслан Малиновський вже може "пакувати валізи", - пише видання.
Цього літа "Марсель" зіграв три товариських матчі - Малиновський не грав у жодному з них. Схоже, що українець справді близький до того, щоб покинути Франції.
Відомо, що до Малиновського є інтерес з Італії. 30-річним півзахисником цікавляться декілька клубів Серії А.
Руслан Малиновський у "Марселі"
Футболіст збірної України приєднався до "Марселя" в січні цього року. На рахунку Руслана Малиновського 23 матчі, 2 голи та 1 асист за французький клуб.
- У лютому стало відомо, що зарплата Малиновського у французькому "Марселі" складає 1,8 млн євро на рік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.65Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе