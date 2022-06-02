У Маріуполі окупанти облаштовують пункти для термінової паспортизації містян
У Маріуполі росіяни облаштовують пункти для надання довідок про місце проживання та прийому документів на отримання паспорта РФ
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в телеграмі.
"Наші джерела повідомляють, що надійшла вказівка від так званого міністерства міграції "ДНР" про термінове облаштування пунктів надання довідок про місцепроживання та прийому документів на російський паспорт", - наголосив він.
Очільник "міграційної служби ДНР" у Маріуполі Олександр Скребов терміново разом з окупантами шукає місця для цих пунктів у непошкоджених будівлях із можливістью підключити електрику.
"Таке раптове зростання активності пов’язуємо з заявами російських політиків про анексію Донецької області вже в липні цього року", - зауважив Петро Андрющенко.
- З 19 травня РФ незаконно видає паспорти мешканцям ОРДЛО за прискореною процедурою.
- 28 травня віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців не залишатися в окупації та не брати паспорти РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе