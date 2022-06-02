Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в телеграмі.

"Наші джерела повідомляють, що надійшла вказівка від так званого міністерства міграції "ДНР" про термінове облаштування пунктів надання довідок про місцепроживання та прийому документів на російський паспорт", - наголосив він.

Очільник "міграційної служби ДНР" у Маріуполі Олександр Скребов терміново разом з окупантами шукає місця для цих пунктів у непошкоджених будівлях із можливістью підключити електрику.

"Таке раптове зростання активності пов’язуємо з заявами російських політиків про анексію Донецької області вже в липні цього року", - зауважив Петро Андрющенко.

З 19 травня РФ незаконно видає паспорти мешканцям ОРДЛО за прискореною процедурою.

28 травня віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців не залишатися в окупації та не брати паспорти РФ.

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