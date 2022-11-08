Про це радник пише у телеграмі.

Андрющенко зазначив, що окупанти розповідають про неіснуючі лінії оборони та пропонують підвищену заробітну платню за цю роботу. Він зазначає, що через відсутність профільної роботи у місті кількість охочих зростає. Андрющенко вважає, що це може бути чергова хвиля прихованої мобілізації.

Також радник розповів, що у Маріупольський порт зайшли перші російські кораблі з вантажем військового призначення, на яких завезли будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотень комплектів військової форми.

"Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робочих в Україні", - пише Андрющенко.

5 листопада в етері Еспресо радник міського голови Андрющенко розповів, що ворог перекидає через Маріуполь військову техніку та особовий склад.

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