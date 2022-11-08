У Маріуполі окупанти вербують робітників заводів будувати укріплення на Херсонщині, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти вербують робітників заводів будувати укріплення на Херсонщині. Він вважає, що це може бути чергова хвиля прихованої мобілізації
Про це радник пише у телеграмі.
Андрющенко зазначив, що окупанти розповідають про неіснуючі лінії оборони та пропонують підвищену заробітну платню за цю роботу. Він зазначає, що через відсутність профільної роботи у місті кількість охочих зростає. Андрющенко вважає, що це може бути чергова хвиля прихованої мобілізації.
Також радник розповів, що у Маріупольський порт зайшли перші російські кораблі з вантажем військового призначення, на яких завезли будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотень комплектів військової форми.
"Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робочих в Україні", - пише Андрющенко.
- 5 листопада в етері Еспресо радник міського голови Андрющенко розповів, що ворог перекидає через Маріуполь військову техніку та особовий склад.
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