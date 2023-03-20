У Маріуполі помітили колону вантажівок "гуманітарної місії" з прапорами Дагестану та Вірменії

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що колона прямувала по проспекту Металургів в бік Ілліча. Її супроводжував конвой з проблисковими маячками та прапорами терористичної організації "ДНР".

Андрющенко додав, що в районі мосту через Кальміус по проспекту Металургів поставили блокпост з чергуванням Росгвардії і з автозаками білого кольору. Також зафіксовано військові переміщення: п'ять вантажівок з боєкомплектами та 17 вантажівок із живою силою проїхали через центр міста в напрямку Мангушу. Побільшало в центрі тягачів із танками.