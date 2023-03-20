У Маріуполі помітили колону вантажівок "гуманітарної місії" з прапорами Дагестану та Вірменії
У неділю, 19 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували колону з чотирьох тентованих вантажівок з прапорами Вірменії та Дагестану й з написом "Гуманітарна місія"
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що колона прямувала по проспекту Металургів в бік Ілліча. Її супроводжував конвой з проблисковими маячками та прапорами терористичної організації "ДНР".
Андрющенко додав, що в районі мосту через Кальміус по проспекту Металургів поставили блокпост з чергуванням Росгвардії і з автозаками білого кольору. Також зафіксовано військові переміщення: п'ять вантажівок з боєкомплектами та 17 вантажівок із живою силою проїхали через центр міста в напрямку Мангушу. Побільшало в центрі тягачів із танками.
- 19 березня російські державні інформагентства стверджують, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь.
- Того ж дня у Міноборони України заявили, що нічний візит Путіна був спричинений не тільки питанням безпеки, а й спробами диктатора приховати справжній стан міста
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