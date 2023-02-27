У Маріупольський район привезли нових російських мобілізованих, — Андрющенко

Про це він написав у телеграмі.

За словами Андрющенка, вантажівки прямують з Росії через Маріуполь у напрямку Мангуша та Бердянська.

"В район узбережжя Маріупольського району (с.Ялта та с.Урзуф) знов завезено російських мобілізованих. Поновили тренування на полігоні в районі села Бабах-Тарама. Через Маріуполь, в напрямку Мангуша та Бердянська, не менше 10 вантажівок з поки що живою силою прямує з Росії/ ТОТ Новоазовська", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко також зазначив, що рух військової техніки знов змінив напрям, тепер основною є траса Запоріжжя-Пологи-Маріуполь.

В районі села Нікольське відбулася зміна руху в бік Волновахи та Вугледара.

"За неділю зафіксовано переміщення системи ППО С300/С400, САУ та не менш 16 танків на тягачах", - пише радник.