У Маріупольський район привезли нових російських мобілізованих, — Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Маріупольський район привезли нових російських "мобіків", ще 10 вантажівок з живою силою прямує в Бердянськ
Про це він написав у телеграмі.
За словами Андрющенка, вантажівки прямують з Росії через Маріуполь у напрямку Мангуша та Бердянська.
"В район узбережжя Маріупольського району (с.Ялта та с.Урзуф) знов завезено російських мобілізованих. Поновили тренування на полігоні в районі села Бабах-Тарама. Через Маріуполь, в напрямку Мангуша та Бердянська, не менше 10 вантажівок з поки що живою силою прямує з Росії/ ТОТ Новоазовська", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко також зазначив, що рух військової техніки знов змінив напрям, тепер основною є траса Запоріжжя-Пологи-Маріуполь.
В районі села Нікольське відбулася зміна руху в бік Волновахи та Вугледара.
"За неділю зафіксовано переміщення системи ППО С300/С400, САУ та не менш 16 танків на тягачах", - пише радник.
- Українські військові завдали щонайменше 14 ударів по окупованому Маріуполю, який розташований за 80 км від лінії фронту.
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