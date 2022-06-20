У Марокко вимагають від РФ чесного суду для бійця ЗСУ, якого терористи в ОРДЛО "засудили" до смертної кари

Заява оприлюднена на сайті відомства, передає НВ.

"Рада звернулася до російської влади з проханням докласти всіх зусиль для забезпечення справедливого судового розгляду справи Ібрагіма Саадуна під час апеляції та налагодити зв’язок із сторонами, щоб ознайомитися з умовами його утримання та поважати міжнародні стандарти", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що будуть докладати всіх зусиль, щоб захистити Саадуна від ризику смертної кари.

Терористи "ДНР" "засудили" трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ, 9 травня. Британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма терористи "засудили" до страти. Вирок винесли попри положення Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні насильницькі акти щодо військовополонених.

Згодом стало відомо, що Брахім Сааудун є громадянином України.