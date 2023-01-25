У Мелітополі окупанти будують фортифікаційні споруди, - мер Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Мелітополі загарбники масово розміщують особовий склад армії РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти почали будувати фортифікаційні споруди, не лише по периметру Мелітополя, а в самому місті. Вони відсікають квартали, щоб будувати лінії оборони в середині міста. Загарбники намагаються удати, що будуть боротися за Мелітополь. Але їм не вдасться втримати українське місто, тому що мешканці тимчасово окупованого Мелітополя й ЗСУ мають інші плани", - наголосив Федоров.
Міський голова Мелітополя також додав, що у межах міста окупанти майже не зберігають військову техніку через спротив населення.
"Через спротив, якій є у Мелітополі й на Мелітопольщині, всі позиції ворога відомі. Ми досить часто бачили "бавовну", яка ліквідувала ворожі склади боєприпасів й військову техніку. Зараз на території міста окупанти масово розміщують свій особовий склад у школах, дитячих садочках, профтехзакладах. Військові займають вільні квартири та виселяють людей з квартир та домівок, щоб зайняти приміщення", - зазначив Федоров.
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