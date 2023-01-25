У Мелітополі окупанти будують фортифікаційні споруди, - мер Федоров

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти почали будувати фортифікаційні споруди, не лише по периметру Мелітополя, а в самому місті. Вони відсікають квартали, щоб будувати лінії оборони в середині міста. Загарбники намагаються удати, що будуть боротися за Мелітополь. Але їм не вдасться втримати українське місто, тому що мешканці тимчасово окупованого Мелітополя й ЗСУ мають інші плани", - наголосив Федоров.

Міський голова Мелітополя також додав, що у межах міста окупанти майже не зберігають військову техніку через спротив населення.

"Через спротив, якій є у Мелітополі й на Мелітопольщині, всі позиції ворога відомі. Ми досить часто бачили "бавовну", яка ліквідувала ворожі склади боєприпасів й військову техніку. Зараз на території міста окупанти масово розміщують свій особовий склад у школах, дитячих садочках, профтехзакладах. Військові займають вільні квартири та виселяють людей з квартир та домівок, щоб зайняти приміщення", - зазначив Федоров.

Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що ворог накопичує резерви на Запорізькому плацдармі

Українське військо відбило атаки РФ у 8 населених пунктах, зокрема в Бахмуті й Мар’їнці. А в Росії вербують ув’язнених українців, яких примусово вивезли до російських в'язниць

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb