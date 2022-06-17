Про це іфнормує в телеграмі мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Приблизно 90% грошового обігу відбувається в гривні. Рашисти сьогодні видають свої рублі лише пенсіонерам у якості матеріальної допомоги, всі інші заробітні плати, платежі в магазинах відбуваються в українській гривні. Останніми днями самі військові РФ обурені, чому це цивільному населенню України видають рублі. І почали заводити незрозуміло звідки підробні рублі й насичувати їми ринок тимчасово окупованих міст", - каже мер.



Мелітопольцям прийшли платіжки у яких вказана оплата в рублях. На питання ведучого, що робити у такій ситуації Федоров відповів: "Наша принципова позиція, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях платити не можна. Тому, що всі ці платежі йдуть не згідно з банківською системою, а йдуть безпосередньо в каси наших комунальних підприємств, де нинішні колаборанти, які просто викрадають ці гроші з кас".



Тому міський голова закликав не платити комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях.