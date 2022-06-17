У Мелітополь російські окупанти завезли фальшиві рублі, - мер
Іван Федоров розповідає, що в тимчасово окупованому Мелітополі рашисти завозять фальшиві рублі, утім 90% грошового обігу відбувається в гривні
Про це іфнормує в телеграмі мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Приблизно 90% грошового обігу відбувається в гривні. Рашисти сьогодні видають свої рублі лише пенсіонерам у якості матеріальної допомоги, всі інші заробітні плати, платежі в магазинах відбуваються в українській гривні. Останніми днями самі військові РФ обурені, чому це цивільному населенню України видають рублі. І почали заводити незрозуміло звідки підробні рублі й насичувати їми ринок тимчасово окупованих міст", - каже мер.
Мелітопольцям прийшли платіжки у яких вказана оплата в рублях. На питання ведучого, що робити у такій ситуації Федоров відповів: "Наша принципова позиція, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях платити не можна. Тому, що всі ці платежі йдуть не згідно з банківською системою, а йдуть безпосередньо в каси наших комунальних підприємств, де нинішні колаборанти, які просто викрадають ці гроші з кас".
Тому міський голова закликав не платити комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях.
- В тимчасово окупованому Мелітопольському районі російські загарбники вкрали отруєні черешні та потруїлися.
- В окупованих містах Запорізької області загарбники обмінюють 10 тис. рублів на персональні дані пенсіонерів.
- 13 червня росіяни роздавали мелітопольцям "квитки для втечі" у вигляді паспортів РФ. З 150 тисяч місцевого населення на пропозицію погодилися десятеро.
- Раніше Іван Федоров розповідав, що під час вибуху 12 червня біля захопленої окупантами приймальні нардепа України постраждали цивільні мешканці міста та колаборанти
- В окупованому Мелітополі на "день Росії" стався вибух біля "МВС РФ".
- Бізнес на окупованій Херсонщині масово відмовляється використовувати російський рубль.
- У Херсонській області місцевий колаборант оголосив про введення рублів у "Каховському адміністративному районі".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.53
Купівля 34.53Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе