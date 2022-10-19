Відео оприлюднили на YouTube.

Чотири кольорові персонажі, які взаємодіють між собою, продовжать танцювати, грати, співати та взаємодіяти з дітьми, як і в попередній версії. Також у кадрі з'являться "Сонечко" та "Пилосмок".

Озвучуватиме шоу американський актор Тітус Берджесс.

Тінкі-Вінкі, Діпсі, Ла-Ла й По з’являться на екранах уже 14 листопада.

Довідка: "Телепузики" (англ. Teletubbies) - британський дитячий телевізійний серіал виробництва "BBC". Телепузики - чотири персонажі серіалу: людиноподібні плюшеві істоти, з антенами на головах і телеекранами на животі. Автори ідеї - Енн Вуд і Енді Девенпорт за участю компанії "Ragdoll Productions". Розрахований на глядачів до 7-ми років. Показ завершився 5 січня 2001 року, в цілому було показано 365 серій.

У вересні стало відомо, що Netflix перезапустить дитяче шоу "Телепузики".

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