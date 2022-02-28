У Meta заявили, що відбили інформаційну атаку на Україну

Про це повідомляє Reuters.

Протягом останніх 48 годин у Facebook й Instagram видалили понад 40 фейкових акаунтів та груп, які були створені в Україні та Росії. Вони були створені для атаки на українських діячів. Такі ж облікові записи заблокували і в Twitter. У компанії Meta кажуть, що до атаки на українців причетна хакерська група Chostwritter, якій вдалося отримати доступ до низки акаунтів у соцмережах.

"Ці ж хакери намагалися опублікувати фейкове відео з дезінформацією про українську армію, яка нібито ослаблена. У ньому навіть були кадри, де нібито наші воїни виходять з лісу з білим прапором", – зазначають у повідомленні.

Команда безпеки Meta заявила, що вжила заходів для захисту цільових облікових записів і заблокувала фішингові домени, якими користувалися хакери. Імена конкретних цілей хакерів не назвали, однак переконують, що їх сповістили про атаки.

Раніше повідомляли, що хакери зламали сайти Кремля, Роскомнагляду, уряду, Держдуми, Ради Федерації, Держпослуг, Міноборони РФ, також росіянам потрібен Tor Browser або VPN для доступу у твітер.