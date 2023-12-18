У метро Києва повідомили про необхідність закрити на ремонт ще дві станції
У Києві на ремонт закриють ще дві станції на "синій" гілці метро, а саме "Почайну" та "Тараса Шевченка". Це пов'язано з фізичною зношеністю тунелів
Про це "Телеграфу" повідомив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.
"У зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка". Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", — заявив він.
Варто зазначити, що станції "Почайна" (до 2018 року "Петрівка") і "Тараса Шевченка" відкрили ще за радянських часів — 19 грудня 1980 року. Порівняно зі станціями "Теремки", "Либідська", "Деміївська" вони старі. Глибина залягання цих станцій становить 6 метрів та 7 метрів відповідно.
- 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
- З 13 грудня між цими станціями запрацював човниковий рух поїздів.
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