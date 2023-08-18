Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, 47-річний миколаївець та його 37-річна сестра організували так званий родинний бізнес. Вони отримали більше мільйона гривень благодійної допомоги від іноземних фондів.

Зловмисники мали придбати будівельні матеріали нібито для ліквідації наслідків ракетних ударів у місті Миколаїв, проте брат і сестра використали кошти на власний розсуд.

Слідчі поліції повідомили обом про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.