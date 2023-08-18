У Миколаєві брата та сестру підозрюють у привласнені понад 1 млн грн благодійної пожертви
Чоловіку та його сестрі оголосили про підозру за привласнення більше мільйона гривень благодійної пожертви у Миколаєві
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.
За даними правоохоронців, 47-річний миколаївець та його 37-річна сестра організували так званий родинний бізнес. Вони отримали більше мільйона гривень благодійної допомоги від іноземних фондів.
Зловмисники мали придбати будівельні матеріали нібито для ліквідації наслідків ракетних ударів у місті Миколаїв, проте брат і сестра використали кошти на власний розсуд.
Слідчі поліції повідомили обом про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 11 серпня кіберполіція Миколаївщини викрила зловмисника, який створив точну копію відомого телеграм-каналу для привласнення благодійних пожертв.
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