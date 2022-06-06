У Миколаєві лунають вибухи
Вранці 6 червня у Миколаєві лунали вибухи. Є загроза артобстрілу, всіх просять пройти в укриття
Про це інформує в телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв! Загроза артобстрілів.
У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін!" - пише мер міста.
Інформація оновлюється...
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