Про це інформує в телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв! Загроза артобстрілів.

У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін!" - пише мер міста.

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Вранці 6 червня у Херсонській області було чути вибухи

5 червня близько 6 ранку в Києві пролунало кілька вибухів. Щонайменше одна людина постраждала.

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