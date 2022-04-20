У Миколаєві знову пролунали вибухи
Ввечері 20 квітня у Миколаєві знову пролунали вибухи
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Мешканців Миколаєва просять залишатись подалі від вікон.
"Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон!", - йдеться у повідомленні мера.
У Миколаєві з 21:14 знову оголосили про повітряну тривога. Незадовго до цього, о 20:47, пролунав відбій.
- У ніч з 19 на 20 квітня у Миколаєві пролунали гучні вибухи.
- До війни в Миколаєві жило близько 500 тис. жителів, однак за майже два місяці війни, місто покинуло 40% мешканців.
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