У Миколаєві знову пролунали вибухи

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.



Мешканців Миколаєва просять залишатись подалі від вікон.



"Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон!", - йдеться у повідомленні мера.



У Миколаєві з 21:14 знову оголосили про повітряну тривога. Незадовго до цього, о 20:47, пролунав відбій.



У ніч з 19 на 20 квітня у Миколаєві пролунали гучні вибухи.

До війни в Миколаєві жило близько 500 тис. жителів, однак за майже два місяці війни, місто покинуло 40% мешканців.

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