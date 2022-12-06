У Мінекономіки озвучили доходи України від експорту зернових

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

"Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярдів доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості – на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року", - зазначила Свириденко.

Так, найбільше було експортовано:

кукурудзи (21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол.);

пшениці (9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд дол.);

олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд дол.);

насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд дол.);

шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн дол.).

Разом із тим, прямі втрати аграрного сектору сягнули $6,6 млрд, непрямі - $34,25 млрд. Про це свідчать дані звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Як підкреслила Свириденко, вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають "зернова угода", що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Сума шкоди, завданої сотням гектарів українських земель унаслідок забруднення шкідливими речовинами через повномасштабну війну, складає 488,9 млрд грн.

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