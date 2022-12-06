Про це повідомили в Державній екологічній інспекції України.

Так, станом на 30 листопада внаслідок збройної агресії Росії було забруднено 291 826 950 м2 українських земель. Засмічено ж 8 099 793 440 м2 українського ґрунту. Сума завданої шкоди сягає 488,9 млрд грн.

Забруднення та засмічення земель призводить до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт. Також наслідком є відсутність врожаю.

"Знищення українських земель - це злочин проти довкілля України та проблема світового масштабу, яка несе ризики настання продовольчої кризи та неможливості гарантування продовольчої безпеки для людства у майбутньому. Ворог має нести повну відповідальність за злочини проти людства та довкілля", - ідеться в повідомленні Державної екологічної інспекції.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 20% сільськогосподарських земель України зазнавали суттєвої деградації. Рівень їхньої розораності сягав 53% та був одним із найвищих у світі.

21 листопада стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення збитки від війни Росії проти України на довкілля становлять 38 мільярдів євро.