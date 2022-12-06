Шкоди на понад 448 млрд грн. Через війну сотні гектарів землі України забрудненні шкідливими речовинами
Сума шкоди, завданої сотням гектарів українських земель унаслідок забруднення шкідливими речовинами через повномасштабну війну, складає 488,9 млрд грн
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції України.
Так, станом на 30 листопада внаслідок збройної агресії Росії було забруднено 291 826 950 м2 українських земель. Засмічено ж 8 099 793 440 м2 українського ґрунту. Сума завданої шкоди сягає 488,9 млрд грн.
Забруднення та засмічення земель призводить до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт. Також наслідком є відсутність врожаю.
"Знищення українських земель - це злочин проти довкілля України та проблема світового масштабу, яка несе ризики настання продовольчої кризи та неможливості гарантування продовольчої безпеки для людства у майбутньому. Ворог має нести повну відповідальність за злочини проти людства та довкілля", - ідеться в повідомленні Державної екологічної інспекції.
До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 20% сільськогосподарських земель України зазнавали суттєвої деградації. Рівень їхньої розораності сягав 53% та був одним із найвищих у світі.
- 21 листопада стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення збитки від війни Росії проти України на довкілля становлять 38 мільярдів євро.
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