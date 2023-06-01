У Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці після нічного ракетного обстрілу 1 червня
Без світла внаслідок обстрілів залишається частина споживачів у семи областях України. Нічні ворожі удари по Києву пошкоджень енергооб'єктам не завдали
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Згідно з повідомленням, унаслідок нічного обстрілу влучань і пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.
Через обстріли в Донецькій області було знеструмлено 11 населених пунктів, без світла залишилася також частина споживачів у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській і Херсонській областях. У самому Херсоні після нічних обстрілів без світла залишилися 7 тисяч споживачів.
"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли в Міненерго.
Там зазначили, що за добу вдалося повернути світло для 33 тис. споживачів, здебільшого у Дніпропетровській і Донецькій областях.
- У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет.
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