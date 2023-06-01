Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, унаслідок нічного обстрілу влучань і пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Через обстріли в Донецькій області було знеструмлено 11 населених пунктів, без світла залишилася також частина споживачів у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській і Херсонській областях. У самому Херсоні після нічних обстрілів без світла залишилися 7 тисяч споживачів.

"Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли в Міненерго.

Там зазначили, що за добу вдалося повернути світло для 33 тис. споживачів, здебільшого у Дніпропетровській і Донецькій областях.