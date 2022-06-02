У Міністерстві юстиції розповіли, скільки коштів витрачають на одного російського полоненого
Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
Вона також додає, що є ще додаткові витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.
"Водночас, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції, а живі та здорові російські полонені – необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених українців з Росії та з тимчасово підконтрольних їй територій", – сказала Олена Висоцька.
- Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Марченко розповідав, що основний склад російської армії - це бидло, якому пообіцяли погашення кредитів.
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