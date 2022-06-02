У Міністерстві юстиції розповіли, скільки коштів витрачають на одного російського полоненого

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона також додає, що є ще додаткові витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.

"Водночас, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції, а живі та здорові російські полонені – необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених українців з Росії та з тимчасово підконтрольних їй територій", – сказала Олена Висоцька.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Марченко розповідав, що основний склад російської армії - це бидло, якому пообіцяли погашення кредитів.

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