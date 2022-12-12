Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков в ході брифінгу.

За його словами, оскільки окупанти не можуть отримати перевагу на полі бою, вони обирають воювати з мирними людьми.

"Їхня мета - занурити нас у темряву, в холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися, щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати стрій і втратили нашу стійкість. І тоді, за їхнім задумом, ми, можливо, захочемо переговорів", - наголосив Резніков.

Він зазначив, що план РФ провалиться, оскільки ресурси ворога зменшуються, зокрема ракетні.

"Тому нам необхідно бути стійкими і ми переможемо точно. Потрібно вчитися економити, особливо в ці два основні місяці, які на нас чекають попереду, і вчитися виживати. Ми виживемо - це точно", - додав міністр.

З 10 жовтня війська РФ здійснюють масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України.

інфраструктуру України. 21 листопада Володимир Зеленський заявив, що обстріли російською армією української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження: "Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження".

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Тож цю зиму українці будуть проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії.

11 грудня в Укренерго сказали, що українські енергетики відновили більшість генерувальних потужностей в енергосистемі країни, водночас руйнування ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою. Проте енергетики роблять усе можливе, щоб відновити енергопостачання.

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