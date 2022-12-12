У Міноборони назвали мету російських обстрілів по критичній інфраструктурі України
Війська РФ продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки Кремль розраховують на початок переговорів
Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков в ході брифінгу.
За його словами, оскільки окупанти не можуть отримати перевагу на полі бою, вони обирають воювати з мирними людьми.
"Їхня мета - занурити нас у темряву, в холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися, щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати стрій і втратили нашу стійкість. І тоді, за їхнім задумом, ми, можливо, захочемо переговорів", - наголосив Резніков.
Він зазначив, що план РФ провалиться, оскільки ресурси ворога зменшуються, зокрема ракетні.
"Тому нам необхідно бути стійкими і ми переможемо точно. Потрібно вчитися економити, особливо в ці два основні місяці, які на нас чекають попереду, і вчитися виживати. Ми виживемо - це точно", - додав міністр.
- З 10 жовтня війська РФ здійснюють масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України.
- 21 листопада Володимир Зеленський заявив, що обстріли російською армією української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження: "Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження".
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Тож цю зиму українці будуть проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії.
- 11 грудня в Укренерго сказали, що українські енергетики відновили більшість генерувальних потужностей в енергосистемі країни, водночас руйнування ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою. Проте енергетики роблять усе можливе, щоб відновити енергопостачання.
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