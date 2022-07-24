У Міноборони Польщі розповіли, як країна готується до війни з РФ

Про це повідомляє Wpolityce.pl.

"Ми на передовій, у нас є кордон з Росією, як на півночі, так і, власне, у військовому відношенні, з боку Білорусі", - сказав міністр.

За його словами, цього року Польща отримає ЗРК Patriot, замовлені ще 2018 року, а також установки, ідентичні британській системі Sky Sabre. Крім того, у Польщі є власні системи Thunderbolt. 5 квітня Варшава підписала з американцями контракт на закупівлю 250 танків Abrams M1A2.

"Серед європейських країн НАТО ми матимемо найсильніші сухопутні сили", - додав він.

25 червня голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що Польща намагається розташувати бригадну групу в рамках структур НАТО на своїй території. "Протягом кількох років ми приймаємо американських солдатів на польській землі, їхня кількість збільшується, і збереження цієї постійної присутності є одним із моїх пріоритетів", - сказав

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