У Міносвіти розповіли про рівень COVID-вакцинації педагогів
В Україні понад 50% працівників дошкільної, середньої та вищої освіти отримали щеплення від коронавірусу
Про це повідомили в Міністерстві освіти та наукки у відповідь на запит РБК-Україна.
В Україні вакциновано:
- 157 598 (однією та двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти (54,2% від загальної кількості);
- 380 722 (однією та двома дозами) працівники закладів загальної середньої освіти (58,2%);
- 44 617 (однією та двома дозами) працівників закладів вищої освіт (52,2%).
- Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні вакциновано до 35% шкільних вчителів
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