У Міносвіти розповіли про рівень COVID-вакцинації педагогів

Про це повідомили в Міністерстві освіти та наукки у відповідь на запит РБК-Україна.

В Україні вакциновано:

157 598 (однією та двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти (54,2% від загальної кількості);

380 722 (однією та двома дозами) працівники закладів загальної середньої освіти (58,2%);

44 617 (однією та двома дозами) працівників закладів вищої освіт (52,2%).

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні вакциновано до 35% шкільних вчителів