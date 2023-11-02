У Мінську літак Belavia здійснив жорстку посадку і заблокував роботу аеропорту
Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Belavia став перешкодою на злітно-посадковій смузі в аеропорту Мінська. Борт виконував рейс із Стамбула
Про це пише телеграм-канал "Авіаторщина".
За словами джерела, пневматик колеса у літака лопнув ще під час зльоту. Після вильоту цього борту на злітній смузі в аеропорту Стамбула виявили шматки гуми.
Перед посадкою у Мінську лайнер виконав прохід над смугою на висоті 275 метрів і пішов у зону очікування, де здійснив кілька кіл, після чого зміг приземлитися. Екіпаж та пасажири не постраждали.
Літак втратив здатність до самостійного пересування та не зміг звільнити смугу своїм ходом. Борт відвезли з ЗПС на перон за допомогою тягача.
Внаслідок інциденту та блокування злітно-посадкової смуги з Мінська не міг вилетіти до Москви рейс "Побєди". Також іншому повітряному судну довелося піти на запасний аеродром у Гомель.
Приблизно через півтори години після посадки авіалайнера зі Стамбула, аеропорт Мінська знову відновив відправку та прийом рейсів у штатному режимі.
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