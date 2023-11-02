У Мінську літак Belavia здійснив жорстку посадку і заблокував роботу аеропорту

Про це пише телеграм-канал "Авіаторщина".

За словами джерела, пневматик колеса у літака лопнув ще під час зльоту. Після вильоту цього борту на злітній смузі в аеропорту Стамбула виявили шматки гуми.

Перед посадкою у Мінську лайнер виконав прохід над смугою на висоті 275 метрів і пішов у зону очікування, де здійснив кілька кіл, після чого зміг приземлитися. Екіпаж та пасажири не постраждали.

Літак втратив здатність до самостійного пересування та не зміг звільнити смугу своїм ходом. Борт відвезли з ЗПС на перон за допомогою тягача.

Внаслідок інциденту та блокування злітно-посадкової смуги з Мінська не міг вилетіти до Москви рейс "Побєди". Також іншому повітряному судну довелося піти на запасний аеродром у Гомель.

Приблизно через півтори години після посадки авіалайнера зі Стамбула, аеропорт Мінська знову відновив відправку та прийом рейсів у штатному режимі.