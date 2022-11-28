Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Однією з підстав для скасування дії довідки ВПО є заява про її відмову.

"Від 19.04.2022 року рішення про скасування дії довідки ВПО може прийматися уповноваженою особою територіальної громади/ЦНАП, а саме після надання повідомлення особою за місцем отримання довідки ВПО про повернення до покинутого постійного місця проживання", - йдеться в повідомленні.

Проте є виключення, це власники пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією РФ, які подали заявку на відшкодування.

Звернення ВПО пише в довільній формі, в якій зазначає: ПІБ, дату народження, за наявності - Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер довідки ВПО, підставу для скасування (повернення до покинутого місця проживання).

Для того, аби знятися з обліку внутрішньо переміщених осіб, необхідно звернутися з заявою у:

структурний підрозділ з питань соціального захисту населення виконавчого органу;

Центр надання адміністративних послуг;

Управління соціального захисту населення.

Крім того, заяву про скасування довідки можна подати через Портал Дія.

"Рішення про скасування дії довідки ВПО приймається керівником уповноваженого органу за місцем проживання особи та надається внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення або надсилається на адресу місця проживання, зазначену в довідці. На підставі прийнятого рішення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб невідкладно вноситься запис про скасування дії довідки", - додають у пресслужбі.

Приклади заяв.

18 квітня Кабмін прийняв постанову про можливість внутрішнім переселенцям оформити допомогу від ООН та ЮНІСЕФ через портал "Дія"

З 19 квітня на порталі "Дії" з'явилася можливість зробити заявку про майно, пошкоджене під час повномасштабної війни РФ проти України.

8 вересня в уряді повідомили, що студенти-ВПО та жителі особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання.

Внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати соціальні послуги за місцем свого фактичного перебування. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



