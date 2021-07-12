У міськраді Харкова пройшли обшуки у справі про присвоєння 5 млн грн
Правоохоронці провели понад 30 обшуків в міськраді Харкова у рамках кримінального провадження про постачання продуктів у дошкільні заклади за завищеними цінами
Про це передає пресслужба Харківської облпрокуратури.
“За даними слідства, директор комунальної організації, яка спеціалізується на постачанні продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади, створив злочинну схему, до якої залучив посадовців Харківської міської ради та приватних підприємств. Діючи у злочинній змові, зазначені особи поставляли товари харчування для дітей за завищеними цінами”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що управління освіти різних адміністрацій районів ХМР проводили аукціони щодо постачання продуктів харчування в дошкільні заклади. Директор комунальної організації сприяв тому, щоб переможцями аукціонів визначались саме необхідні підприємства, а в подальшому з ними укладались договори на поставку продуктів.
Встановлено, що упродовж 2018-2020 років у дошкільні заклади, розташовані в різних районах м. Харкова постачались молоко, сир, масло за завищеними цінами.
Сума привласнених бюджетних коштів складає понад 5 млн грн.
“9 липня цього року проведено понад 30 обшуків у приміщеннях управлінь Харківської міської ради, комунальної організації та підприємств, а також за місцем мешкання фігурантів провадження. Вилучено бухгалтерські документи та інші докази протиправної діяльності”, - йдеться в повідомленні.
Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
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