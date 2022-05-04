У містах на Запоріжжі окупанти збирають паспортні дані населення під виглядом гумдопомоги, — речник ОВА
Половник ЗСУ, речник Запорізької ОВА Іван Ареф’єв додав, також окупанти розшукують по містечках та селах учасників АТО/ООС та загалом чоловіків. Українське керівництво просить людей не надавати жодних особистих даних
Про це йдеться в етері Еспресо.
"В селах Окупанти просять людей заздалегідь реєструватись на отримання гумдопомоги, для цього просять паспортні дані. Краще цього не робити", – сказав Ареф’єв.
Речник ОВА також зауважив, напередодні російські військові здійснили артобстріли селище Залізничне, що на Запоріжжі. Також під постійними обстрілами місто Оріхів.
"У селищі Залізничному окупанти розтрощили місцевий навчальний заклад, ракетним ударом було пошкоджено будівлю приміщення, окрім того, постраждало 12 будинків. Внаслідок обстрілів 2 людей загинуло. В Оріхові було пошкоджено 7 приватних будинків, а також зруйновані господарські споруди", – сказав Ареф’єв.
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