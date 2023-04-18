У міжнародному конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, який служив у армії РФ після 2014 року

Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу.

Музикознавець та засновник радіо “Ісландія” Стас Невмержицький звернув увагу на те, що в 2014-2015 роках Корчагін проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенський полку, відродженому Путіним в 2013 році. Він також є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних.

Російський піаніст вже потрапив у півфінал українського конкурсу, на якому гратиме, зокрема, твори Рахманінова і Чайковського.

Наразі на прохання прокоментувати цю ситуацію представники конкурсу Горовиця не відповідають.