У міжнародному конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, який служив у армії РФ після 2014 року
В українському міжнародному конкурс імені В. Горовиця бере участь російський піаніст Станіслав Корчагін
Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу.
Музикознавець та засновник радіо “Ісландія” Стас Невмержицький звернув увагу на те, що в 2014-2015 роках Корчагін проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенський полку, відродженому Путіним в 2013 році. Він також є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних.
Російський піаніст вже потрапив у півфінал українського конкурсу, на якому гратиме, зокрема, твори Рахманінова і Чайковського.
Наразі на прохання прокоментувати цю ситуацію представники конкурсу Горовиця не відповідають.
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