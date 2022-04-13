У мобільних крематоріях росіяни знищують свідків своїх злочинів, загиблих цивільних мешканців і власних військових, – українська розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, в Маріуполі зафіксували 13 мобільних крематоріїв, метою яких є здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Окрім того, окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити всіх потенційних свідків звірств окупанти.

Окрім того, воєнна розвідка України неодноразово фіксувала факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області, також роботу мобільного крематорію росіян зафіксували в місті Новоайдар Луганської області.

Збройні сили Росії використовують мобільні крематорії і для знищення тіл російських військовослужбовців, щоб приховати реальну кількість загиблих російських солдатів і відмовити у виплатах сім’ям загиблих.



Використовувати в Україні мобільні крематорії росіяни почали після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в Бучі на Київщині.

На Київщині станом на 13 квітня знайшли понад 720 жертв росіян, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти

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