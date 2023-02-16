У МОК наполягають, що недопуск атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади "не досягне політичних цілей"
У МОК вважають, що країни, які закликають до бойкоту Олімпіади 2024, не повинні ігнорувати права людини та виступати "у мирній конкуренції"
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зробив нову заяву на адресу країн, що закликають до бойкоту Олімпійських ігор-2024, йдеться у повідомленні організації.
У МОК розповіли що нещодавнє ухвалення резолюції "Спорт як фактор сталого розвитку" Генеральною Асамблеєю ООН по суті означає, що "великі міжнародні спортивні заходи повинні організовуватися в дусі миру, взаєморозуміння та міжнародного співробітництва, дружби та толерантності, без будь-якої дискримінації, і що слід поважати об’єднавчий і примирливий характер таких заходів".
Резолюція, за словами представників МОК також "визнає Олімпійську хартію та те, що будь-яка форма дискримінації є несумісною з приналежністю до Олімпійського руху". Вона була прийнята консенсусом усіх держав-членів ООН, у тому числі урядів України та Росії.
На Олімпійському саміті та під час консультацій з представниками спортсменів, членами МОК, національними олімпійськими комітетами (НОК) і міжнародними федераціями (МФ) учасники підтвердили свою відданість Олімпійській хартії та об’єднавчій місії Олімпійського руху. Ці цінності складають сенс існування олімпійського руху: об’єднати весь світ у мирній конкуренції.
"Олімпійська спільнота зобов'язане дотримуватися Олімпійської хартії та міжнародних норм в галузі прав людини, які забороняють дискримінацію. Коли держави так голосно ігнорують права людини, у нас більше зобов'язань щодо підтримки наших спільних цінностей",– наголосили в МОК.
В організації додали, що історія показала, що попередні бойкоти не досягли своїх політичних цілей і послужили лише для покарання спортсменів країн, що пропускають турніри.
- Нагадаємо, 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.
- 3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду. 7 лютого до них приєднались п'ять скандинавських країн.
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024.
- 10 лютого у Великій Британії відбувся саміт 35 країн, які виступили за недопуск росіян до Олімпіади у 2024 році – їх підтримав під час виступу на зустрічі і Володимир Зеленський.
- 14 лютого директор МОК звернувся до НОК 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді з проханням вплинути на своїх міністрів спорту.
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