Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зробив нову заяву на адресу країн, що закликають до бойкоту Олімпійських ігор-2024, йдеться у повідомленні організації.

У МОК розповіли що нещодавнє ухвалення резолюції "Спорт як фактор сталого розвитку" Генеральною Асамблеєю ООН по суті означає, що "великі міжнародні спортивні заходи повинні організовуватися в дусі миру, взаєморозуміння та міжнародного співробітництва, дружби та толерантності, без будь-якої дискримінації, і що слід поважати об’єднавчий і примирливий характер таких заходів".

Резолюція, за словами представників МОК також "визнає Олімпійську хартію та те, що будь-яка форма дискримінації є несумісною з приналежністю до Олімпійського руху". Вона була прийнята консенсусом усіх держав-членів ООН, у тому числі урядів України та Росії.

На Олімпійському саміті та під час консультацій з представниками спортсменів, членами МОК, національними олімпійськими комітетами (НОК) і міжнародними федераціями (МФ) учасники підтвердили свою відданість Олімпійській хартії та об’єднавчій місії Олімпійського руху. Ці цінності складають сенс існування олімпійського руху: об’єднати весь світ у мирній конкуренції.

"Олімпійська спільнота зобов'язане дотримуватися Олімпійської хартії та міжнародних норм в галузі прав людини, які забороняють дискримінацію. Коли держави так голосно ігнорують права людини, у нас більше зобов'язань щодо підтримки наших спільних цінностей",– наголосили в МОК.

В організації додали, що історія показала, що попередні бойкоти не досягли своїх політичних цілей і послужили лише для покарання спортсменів країн, що пропускають турніри.