У Моршині, де проводять експеримент з масової вакцинації, не фіксували випадків коронавірусу з 20 червня

Про це повідомляє МОЗ.

Завершили вакцинацію 66% дорослих мешканців.

Останній випадок захворювання на коронавірус був зафіксований 20 червня.

“Звісно, ми чудово розуміємо всі обмеження такого проєкту, але маємо сказати про те, що досягнуті високі та надвисокі цифри універсального охоплення є необхідною умовою для припинення спалаху і пандемії. До проєкту долучились окрім медиків, місцева влада, ЗМІ, релігійні спільноти. Зараз наша мета – щепити якомога більше людей та не дати пандемії восени загостритись”, – наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення робили вакцинами AstraZeneca та Pfizer.

Загалом у Моршині проживають 4 239 людей, 800 з них – діти до 18 років.

Пілотний проєкт із вакцинації розпочався в Моршині 16 квітня. Мета – колективний імунітет місцевих мешканців і працівників санаторіїв, щоб зробити місто безпечнішим і відкрити курорт.

У місті Моршин (Львівська область) за неповний місяць 61% населення отримали щеплення в рамках проєкту із масової вакцинації.